Стало известно о связи "золотой судьи" Хахалевой с криминальным авторитетом - РИА Новости, 26.05.2026
18:58 26.05.2026
Стало известно о связи "золотой судьи" Хахалевой с криминальным авторитетом

ГП заявила о совместном бизнесе экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом

© Sputnik / Stringer Елена Хахалева
Елена Хахалева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура заявила о совместном бизнесе бывшей судьи Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили.
  • С 1993 по 2000 годы Хахалева вместе с Бухникашвили, супругом, отцом и сестрой занимались розничной торговлей спортивными товарами и производством резиновых изделий на территории Краснодарского края
  • Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры заявил о совместном бизнесе бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.
«
"В период с 1993 по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом Хахалевым и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами и производством резиновых изделий на территории Краснодарского края", - сказал представитель Генпрокуратуры.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции не был удовлетворен азербайджанским судом. Адвокат экс-судьи на судебном заседании 27 апреля предоставил доказательства ее фактического проживания в Тбилиси.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
КраснодарБакуТбилисиЕлена ХахалеваГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
