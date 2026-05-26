Стало известно о связи "золотой судьи" Хахалевой с криминальным авторитетом

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры заявил о совместном бизнесе бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Октябрьский районный суд Краснодара рассматривает антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Хахалевой, ее семьи и других аффилированных лиц.
"В период с 1993 по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом Хахалевым и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами и производством резиновых изделий на территории Краснодарского края", - сказал представитель Генпрокуратуры.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, она отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции не был удовлетворен азербайджанским судом. Адвокат экс-судьи на судебном заседании 27 апреля предоставил доказательства ее фактического проживания в Тбилиси.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.