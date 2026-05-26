Рособрнадзор определил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Участники ЕГЭ могут иметь на рабочем столе экзаменационные материалы и черновики, выданные в аудитории, следует из постановления Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

На экзамены по биологии, химии и географии можно принести непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — оба инструмента.