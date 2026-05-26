Рособрнадзор определил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 26.05.2026
02:16 26.05.2026 (обновлено: 10:21 26.05.2026)
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Участники ЕГЭ могут иметь на рабочем столе экзаменационные материалы и черновики, выданные в аудитории, следует из постановления Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Также разрешены:
  • ручка с чернилами черного цвета;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • лекарства;
  • перекус и бутылка воды, при этом упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других.
На экзамены по биологии, химии и географии можно принести непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — оба инструмента.
Кроме того, сдающим ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари, по информатике — компьютеры с установленным ПО, по иностранным языкам — оборудование для аудирования и устной части экзамена, по географии — административную карту России и политическую карту мира, по химии — таблицу Д. И. Менделеева и растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.
