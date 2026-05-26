Мексика усилила меры против Эболы перед чемпионатом мира по футболу

МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Власти Мексики усилили эпидемиологический контроль и профилактические меры в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил министр здравоохранения страны Давид Кершенобич.

« "Мы внедряем протоколы эпидемиологического надзора в координации с Соединенными Штатами и Канадой , прежде всего в контексте чемпионата мира", - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировало в соцсетях правительство Мексики

По словам главы минздрава, в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания, а риск распространения вируса в стране остается "очень низким".

Кершенобич сообщил, что власти подготовили меры изоляции на случай возможного выявления инфекции, а также разработали специальные протоколы безопасности для всех находящихся в стране.

Мексиканские власти также введут санитарные фильтры в аэропортах, проверку документов и маршрутов пассажиров, включая транзит через Европу и другие регионы. В координации с авиакомпаниями будет усилена проверка факторов риска до посадки на рейсы.

Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.