Интеграция Армении в ЕАЭС принесла ей много преимуществ, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интеграция Армении в ЕАЭС принесла ей много преимуществ, ВВП республики за время ее членства в Союзе удвоился, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что реальные зарплаты в республике выросли на 50%. Экспорт Армении в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз, импорт из стран Союза - в 4,5 раза.