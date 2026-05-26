17:02 26.05.2026
Интеграция Армении в ЕАЭС принесла ей много преимуществ, заявил Ушаков

Флаг Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интеграция Армении в ЕАЭС привела к удвоению ВВП республики с 2014 года.
  • Экспорт Армении в страны ЕАЭС увеличился в десять раз, а импорт из стран Союза — в 4,5 раза.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интеграция Армении в ЕАЭС принесла ей много преимуществ, ВВП республики за время ее членства в Союзе удвоился, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Интеграция евразийская принесла Армении очень много преимуществ. В 2014 году, когда Армения не являлась членом ЕврАзЭС, ВВП страны на душу населения с этого периода, с 2014 года, практически удвоился с 11,6 миллиарда долларов до 20,2 миллиарда долларов", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что реальные зарплаты в республике выросли на 50%. Экспорт Армении в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз, импорт из стран Союза - в 4,5 раза.
"По итогам прошлого года на страны Союза, прежде всего, конечно, на Россию, пришлось 38,5% общих экспортных поставок Армении или 37,5% совокупной внешней торговли республики", - добавил Ушаков.
