Две российские команды получили приглашения на главный турнир по Dota 2
09:48 26.05.2026
Две российские команды получили приглашения на главный турнир по Dota 2

Российские команды по Dota 2 BoomBoys и Team Yandex пригласили на International

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские команды по Dota 2 BoomBoys и Team Yandex получили приглашения на The International 2026 года.
  • Квалификационный европейский турнир пройдет 21–28 июня, в нем примут участие российские команды TEAM VISION, Team Spirit, Virtus.pro и enjoy.
  • The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские команды по Dota 2 BoomBoys и Team Yandex получили приглашения на The International 2026 года, который пройдет в Шанхае, сообщается на сайте соревнований.
Также приглашения на главный мировой турнир по Dota 2 получили Aurora Gaming (Сербия), Team Falcons (Саудовская Аравия), Team Liquid (Нидерланды), Tundra Esports (Великобритания) и Xtreme Gaming (Китай).
Квалификационный европейский турнир пройдет 21-28 июня, в нем примут участие российские команды TEAM VISION, Team Spirit, Virtus.pro и enjoy, а также MOUZ (Германия), Natus Vincere (Украина), Nigma Galaxy (Ливан) и Power Rangers (Белоруссия) и еще восемь команд из открытых квалификаций. Участники разыграют четыре путевки.
The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае. Действующим чемпионом турнира является команда Team Falcons (Ближний Восток).
