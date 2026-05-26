Две российские команды получили приглашения на главный турнир по Dota 2

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские команды по Dota 2 BoomBoys и Team Yandex получили приглашения на The International 2026 года, который пройдет в Шанхае, сообщается на сайте соревнований.
Также приглашения на главный мировой турнир по Dota 2 получили Aurora Gaming (Сербия), Team Falcons (Саудовская Аравия), Team Liquid (Нидерланды), Tundra Esports (Великобритания) и Xtreme Gaming (Китай).
Квалификационный европейский турнир пройдет 21-28 июня, в нем примут участие российские команды TEAM VISION, Team Spirit, Virtus.pro и enjoy, а также MOUZ (Германия), Natus Vincere (Украина), Nigma Galaxy (Ливан) и Power Rangers (Белоруссия) и еще восемь команд из открытых квалификаций. Участники разыграют четыре путевки.
The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае. Действующим чемпионом турнира является команда Team Falcons (Ближний Восток).