"Динамо" сделало квалификационное предложение 19 игрокам - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Хоккей
17:53 26.05.2026 (обновлено: 19:11 26.05.2026)
"Динамо" сделало квалификационное предложение 19 игрокам

Московское "Динамо" сделало квалификационное предложение 19 хоккеистам

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" сделало квалификационное предложение 19 игрокам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Динамо" закрепило за собой права на Максима Моторыгина, Семена Дер-Аргучинцева, Артема Бондаря, Ивана Зинченко, Дмитрия Зугана, Даниила Давыдова, Тимофея Каткова, Тимура Кола, Максима Комтуа, Эдуарда Мишикова, Максима Муранова, Марио Паталаху, Илью Подсуху, Даниила Прохорова, Марата Сабитова, Сергея Савинова, Кирилла Савушкина, Ивана Селиванова и Магомеда Шараканова.
В прошедшем сезоне "Динамо" заняло седьмое место в Западной конференции и выбыло в первом раунде плей-офф, проиграв в серии минскому "Динамо" (0-4).
