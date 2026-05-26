19:00 26.05.2026
Бутягин предположил, что могло бы ждать его в украинской тюрьме

Ученый Александр Бутягин
Ученый Александр Бутягин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, предположил, что на Украине его бы не ждало "ничего хорошего".
  • Бутягин добавил, что ситуация в польских тюрьмах "намного ближе к украинской, чем к европейской", и она даже ухудшается.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин предположил, что на Украине его бы не ждало "ничего хорошего", добавив, что не хотел бы этого представлять.
"На Украине, я думаю, что меня ничего хорошего не ждало, потому что, конечно, им нужен был красивый процесс. А я бы, конечно, не очень хотел признавать то, что они мне предъявляли, и как бы это все пошло, если я оказался в полной власти Украины... Представлять не хочется. Тем более, что и ситуация в тюрьмах там похуже, и они меня могут посадить куда хочешь", - рассказал Бутягин в ходе пресс-конференции в издательстве "Наука".
Археолог добавил, что ситуация в польских тюрьмах "намного ближе к украинской, чем к европейской", и она даже ухудшается. Кроме того, по словам Бутягина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, вероятно, считает ситуацию в украинских тюрьмах "безотносительно к военной ситуации ниже возможной".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая.
