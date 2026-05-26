Бутягин рассказал, что его спасало в тюрьме в Польше

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что в последние недели в польской тюрьме его спасали поэмы Александра Пушкина, которые ему приносили в камеру.
По словам археолога, адвокаты во время его пребывания в камере облегчали ему жизнь, иногда удавалось передавать письма, вещи и книги из местной библиотеки, где были русские издания.
"В последние как раз несколько недель меня очень спасали поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Поэмы из "Евгения Онегина", "Кавказский пленник" - я с упоением перечитывал, особенно финал", - сказал Бутягин в ходе пресс-конференции в издательстве "Наука".
"Также мне приносили книгу для изучающих русский язык, это было очень полезно и важно для меня… А самым пиком был словарь антонимов русского языка", - добавил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.