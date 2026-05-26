Вице-президент Ирана призвал вернуть Азмуна в сборную страны - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
08:35 26.05.2026
Вице-президент Ирана Хоссейнзаде призвал вернуть Азмуна в сборную страны

  • Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде призвал вернуть Сердара Азмуна в сборную страны по футболу.
  • Азмун не выступал за сборную Ирана с марта 2025 года и не был включен в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
  • Хоссейнзаде считает, что возвращение Азмуна в сборную будет посланием в пользу национального единства.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде на своей странице в соцсети X призвал вернуть бывшего нападающего казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, выступающего за "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, в сборную Ирана по футболу.
Ранее Азмун, который не выступал за сборную Ирана с марта 2025 года, не был включен в предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Азмун написал, что Иран остается "его сердцем и гордостью" и пожелал национальной команде "успеха и славы на чемпионате мира".
"Потребность родины - сохранять нити связи между ее детьми. Тот, кто ставит имя Ирана выше личных жалоб, - это часть нашего национального капитала. Не следует игнорировать поступок Сердара Азмуна, направленный на демонстрацию этой связи. По возможности вернем его в национальную сборную. Это не спортивное решение, а послание в пользу национального единства", - написал Хоссейнзаде в соцсети X.
Азмуну 31 год, в составе петербургского "Зенита" он завоевал четыре титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка России. На его счету 91 матч и 57 мячей за сборную Ирана.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
ФутболИранРоссияОАЭСердар АзмунЗенитРубинРостов
 
