Селюк заявил, что Батраков и близко не стоит 28 миллионов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным портала Transfermarkt, стоимость Алексея Батракова достигла 28 миллионов евро.
- Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Батраков пока не стоит 28 миллионов евро, но признал его одним из лучших российских игроков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков не стоит 28 миллионов евро, заявил РИА Новости футбольный агент Дмитрий Селюк.
По версии портала Transfermarkt, Батраков подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро.
"Думаю, пока 28 млн евро он не стоит. На Transfermarkt формируется стоимость в зависимости от слухов про "ПСЖ", и вроде как цена начинает расти. Но многие российские игроки оцениваются в 3-5 миллионов, а в Европе их не купили бы и за 500 тысяч. В любом случае, Батраков - хороший футболист. На сегодняшний день один из лучших российских игроков", - сказал Селюк.
"Батракову, безусловно, надо еще многому учиться и расти. Может, "Локомотив" и продаст его, но вокруг него должна строиться любая команда. Даже если его купит "Зенит". Он реально хороший игрок", - добавил он.
18 декабря 2025, 13:18