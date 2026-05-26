"Политика и бизнес": Агапитов прокомментировал "Игры на стероидах"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Прошедшие в Лас-Вегасе Enhanced Games ("Игры на стероидах"), не имеют никакого отношения к спорту, это просто политика и бизнес в интересах определенных стран, заявил РИА Новости бывший президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Первые в истории "Игры на стероидах", где участникам было разрешено принимать любые препараты для улучшения результатов, состоялись в Лас-Вегасе 24 мая. В них принял участие российский пловец Евгений Сомов, завоевавший серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке этим же стилем.