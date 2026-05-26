Москва ждет президента Кении на саммите Россия – Африка, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на участие президента Кении Уильяма Руто в саммите Россия - Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником президента Кении по вопросам национальной безопасности Джозефом Кипчирчир Бойнеттом.

Как отметил Шойгу Россия высоко ценит высокие отношения дружбы и взаимопонимания с Кенией

"Приветствуем настрой кенийского руководства на наращивание многоплановых связей с Россией. В настоящее время ведется подготовка к проведению третьего саммита Россия - Африка , который состоится в Москве 28-29 октября. Рассчитываем, что президент сможет принять личное участие в мероприятии", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Советник президента Кении, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием в Москве.