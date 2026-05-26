19:01 26.05.2026
Москва ждет президента Кении на саммите Россия – Африка, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на участие президента Кении Уильяма Руто в саммите Россия - Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником президента Кении по вопросам национальной безопасности Джозефом Кипчирчир Бойнеттом.
Как отметил Шойгу, Россия высоко ценит высокие отношения дружбы и взаимопонимания с Кенией.
"Приветствуем настрой кенийского руководства на наращивание многоплановых связей с Россией. В настоящее время ведется подготовка к проведению третьего саммита Россия - Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Рассчитываем, что президент сможет принять личное участие в мероприятии", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Советник президента Кении, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием в Москве.
"По информации, которой я располагаю, идут приготовления к участию Кении (в саммите Россия - Африка - ред.). Мы вас уведомим, кто приедет и будет участвовать от нашей страны", - сообщил Бойнетт.
