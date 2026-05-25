Жасмин рассказала о помощи семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощь семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане, продолжается, несмотря на сложности с восстановлением документов и большим объемом работ, рассказала певица Жасмин.
- По ее словам, пострадавшие обеспечены необходимыми базовыми вещами для жизни.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) рассказала РИА Новости, что помощь семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане, продолжается, несмотря на сложности с восстановлением документов и большим объемом работ.
"Помощь продолжается. Там все не так просто. Мы занимаемся многочисленными восстановлениями документов, с этим возникают проблемы. Мы уже помогли нескольким семьям, сделали документы, начинаем строить несколько домов, помогаем восстановить комнаты, дворы", - сказала она.
Артистка отметила, что за это время уже удалось добиться определенных результатов. По ее словам, пострадавшие семьи обеспечены необходимыми базовыми вещами для жизни.
"Закупаем бытовую технику - то, что нужно сегодня и сейчас: чайники, посуда, холодильники, стиральные машины, пылесосы. К сожалению, фронт работы еще большой. Еще работать и работать!" - заключила она.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.