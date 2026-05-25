Адамов покинул "Зенит" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
20:18 25.05.2026
Адамов покинул "Зенит"

Защитник Адамов покинул футбольный клуб "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» не стал продлевать соглашение с защитником Арсеном Адамовым.
  • Адамов выступал за «Зенит» с 2022 года, за это время он сыграл 30 матчей и выиграл четыре чемпионата России и два Суперкубка страны.
  • Футбольный клуб «Зенит» поблагодарил Адамова за профессионализм, самоотдачу и победы, которые останутся частью общей истории клуба.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" не стал продлевать соглашение с защитником Арсеном Адамовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Спортсмен выступал за "Зенит" с 2022 года. За это время Адамов сыграл 30 матчей, выиграл четыре чемпионата России и два Суперкубка страны в составе петербургской команды. Спортсмен также дважды уходил в аренду в "Оренбург" и грозненский "Ахмат".
"Футбольный клуб "Зенит" желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории", - говорится в сообщении клуба.
Адамову 26 лет. Он является воспитанником "Терека" (ныне - "Ахмат"), на протяжении карьеры также выступал за екатеринбургский "Урал". В активе спортсмена семь матчей и два гола в составе сборной России.
