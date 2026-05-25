СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал Владимира Зеленского не лить крокодиловы слезы, прося поддержки Запада, а озвучить причину российского удара возмездия по военным целям на Украине.

По его мнению, Зеленскому впору не просить помощи у Запада и жаловаться на Россию, а раскаяться в своих кровавых преступлениях.