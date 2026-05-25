В ГД призвали Зеленского не лить крокодиловы слезы из-за удара возмездия - РИА Новости, 25.05.2026
15:22 25.05.2026
В ГД призвали Зеленского не лить крокодиловы слезы из-за удара возмездия

Депутат Шеремет призвал Зеленского озвучить причину российского удара возмездия

  • Министерство обороны России проинформировало о массированном ударе возмездия по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
  • Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского озвучить причину российского удара возмездия, указав, что это ответ на террористический акт в Старобельске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал Владимира Зеленского не лить крокодиловы слезы, прося поддержки Запада, а озвучить причину российского удара возмездия по военным целям на Украине.
В воскресенье министерство обороны РФ проинформировало, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Позже Зеленский в своих соцсетях обратился к Западу за поддержкой, требуя решений от США и Европы.
"Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где ВСУ ударили по общежитию с детьми. Так что в своих воззваниях к Западу Зеленскому стоило бы начать с причины, почему Россия пошла на этот шаг", - сказал Шеремет.
По его мнению, Зеленскому впору не просить помощи у Запада и жаловаться на Россию, а раскаяться в своих кровавых преступлениях.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
