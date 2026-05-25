В ГД призвали Зеленского не лить крокодиловы слезы из-за удара возмездия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал Владимира Зеленского не лить крокодиловы слезы, прося поддержки Запада, а озвучить причину российского удара возмездия по военным целям на Украине.
В воскресенье министерство обороны РФ проинформировало, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Позже Зеленский в своих соцсетях обратился к Западу за поддержкой, требуя решений от США и Европы.
"Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где ВСУ ударили по общежитию с детьми. Так что в своих воззваниях к Западу Зеленскому стоило бы начать с причины, почему Россия пошла на этот шаг", - сказал Шеремет.
По его мнению, Зеленскому впору не просить помощи у Запада и жаловаться на Россию, а раскаяться в своих кровавых преступлениях.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
