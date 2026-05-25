Рейтинг@Mail.ru
Запад дает киевскому режиму индульгенцию на теракты, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 25.05.2026
Запад дает киевскому режиму индульгенцию на теракты, заявил Мирошник

Мирошник: Запад многократно выдает Киеву индульгенции на теракты

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
  • Он добавил, что теракт в Старобельске выгоден Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от коррупционного скандала на Украине.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
"Запад многократно дает Киеву индульгенцию. Они пообещали, что за нарушение норм международного гуманитарного права вы отвечать не будете: можете убивать детей, стариков, женщин, бить по больницам, сжигать скорую помощь и атаковать образовательные учреждения. Вам за это ничего не будет", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Он добавил, что теракт в Старобельске выгоден Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от коррупционного скандала на Украине.
"Его партнерство с Западом стоит под вопросом из-за воровства денег. Им крайне важно отвести внимание на кровавое преступление", - заключил посол.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Дотком обвинил главу ЕК в двойных стандартах после теракта в ЛНР
24 мая, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевРодион МирошникЛеонид ПасечникВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала