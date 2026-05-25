МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
"Запад многократно дает Киеву индульгенцию. Они пообещали, что за нарушение норм международного гуманитарного права вы отвечать не будете: можете убивать детей, стариков, женщин, бить по больницам, сжигать скорую помощь и атаковать образовательные учреждения. Вам за это ничего не будет", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Он добавил, что теракт в Старобельске выгоден Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от коррупционного скандала на Украине.
"Его партнерство с Западом стоит под вопросом из-за воровства денег. Им крайне важно отвести внимание на кровавое преступление", - заключил посол.