Сергей Волков стал мэром Владимира
12:33 25.05.2026
Сергей Волков стал мэром Владимира

© Фото : Правительство Владимирской области/Telegram — Сергей Волков
© Фото : Правительство Владимирской области/Telegram
Сергей Волков. Архивное фото
  • Бывшего заместителя губернатора Владимирской области Сергея Волкова назначили главой Владимира.
  • На должность мэра Владимира также претендовали депутаты законодательного собрания региона Сергей Корнишов (ЛДПР) и Алексей Метелкин ("Единая Россия").
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Владимирской области Сергея Волкова назначили главой Владимира, сообщила пресс-служба городской администрации на своей странице "ВКонтакте".
"На заседании Совета народных депутатов Сергей Волков был избран главой города Владимира", - говорится в сообщении.
На должность мэра Владимира также претендовали депутаты законодательного собрания региона Сергей Корнишов (ЛДПР) и Алексей Метелкин ("Единая Россия").
В феврале 2026 года губернатор региона Александр Авдеев назначил вице-губернатора Сергея Волкова временно исполняющим полномочия главы администрации города Владимир.
В январе 2026 экс-главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки. Он был избран главой города Владимира на конкурсной основе в ноябре 2022 года. В августе 2025 года суд арестовал его по делу о получении взятки. Совет народных депутатов Владимира в ноябре 2025 года после представлений прокуратуры и СУСК освободил Наумова от должности мэра. Сейчас, по словам Авдеева, он находится на СВО.
