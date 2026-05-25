"Вегас" подготовил для зрителей полотенца с изображением Дорофеева - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
09:53 25.05.2026
"Вегас" подготовил для зрителей полотенца с изображением Дорофеева

 Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс" подготовил для зрителей полотенца с изображением российского нападающего Павла Дорофеева.
  • "Вегас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 и упрочил отрыв в серии — 3:0.
  • Дорофеев сыграл 15 матчей в текущем плей-офф и набрал 14 очков (10 голов + 4 передачи), разделив первое место в списке лучших снайперов розыгрыша Кубка Стэнли с одноклубником Бреттом Хауденом.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" подготовил для всех зрителей полотенца с изображением российского нападающего команды Павла Дорофеева перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф против "Колорадо Эвеланш".
В ночь на понедельник по московскому времени "Вегас" на своем льду обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 и упрочил отрыв в серии - 3-0. Перед началом встречи клуб опубликовал на своей странице в соцсети Х видеоролик, на котором видно, что на каждом сиденье арены оставлено полотенце с изображением российского форварда.
Дорофееву 25 лет. В текущем плей-офф он сыграл 15 матчей и набрал 14 очков (10 голов + 4 передачи). Россиянин делит первое место в списке лучших снайперов розыгрыша Кубка Стэнли текущего сезона с одноклубником Бреттом Хауденом.
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Бретт ХауденВегас Голден НайтсКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
