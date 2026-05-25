"Вегас" подготовил для зрителей полотенца с изображением Дорофеева

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" подготовил для всех зрителей полотенца с изображением российского нападающего команды Павла Дорофеева перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф против "Колорадо Эвеланш".

В ночь на понедельник по московскому времени "Вегас" на своем льду обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 и упрочил отрыв в серии - 3-0. Перед началом встречи клуб опубликовал на своей странице в соцсети Х видеоролик, на котором видно, что на каждом сиденье арены оставлено полотенце с изображением российского форварда.