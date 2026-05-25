Украинский боксер Александр Усик выглядел явным фаворитом в защите титула в противостоянии с не слишком медийным Рико Верхувеном, однако нидерландский спортсмен был откровенно лучше Усика на протяжении 10 раундов, а потом рефери внезапно остановил бой после 11-го раунда. Это в конечном счете спасло украинца от поражения, но явно не от всеобщего позора.

Расклады в пользу украинца

Все ставки в противостоянии Усика и Верхувена были в пользу украинского боксера, защищавшего титул в тяжелом весе по версии WBC . На деле же вышло так, что нидерландский кикбоксер был явно лучше Александра на протяжении большей части боя. Эксперты отдавали предпочтении именно Рико к началу 11-го раунда.

Дальше была мощная атака Усика, которую Верхувен с трудом, но выдержал. Тем более странными выглядело решение судей об остановке боя и подарке украинцу в виде победы.

Огромное количество болельщиков в cоциальной сети X выразили ярое несогласие с происходящим и довольно жестко высказались. Усика сильно досталось от фанатов со всего мира, некоторые из которых называли его клоуном.

"Усик оказался лгуном"

Особенно в контексте того, что сам украинец потом жаловался, что его дочь якобы находилась в бомбоубежище во время поединка. Только вот в слезливую отмазку Александра никто не поверил.

"Если вы понимаете, откуда родом Усик, то все предельно ясно. Нет сомнений, зачем судья это сделал. Коррупция на Украине огромная. У Верхувена не было никакой поддержки", — написал Jan. L van de Straat.

“Усик говорит, что его дочка пряталась в убежище во время боя. Представьте себе это, вы идете на боксерский поединок, пока ваш ребенок якобы где-то укрывается от обстрелов. Что за тотальный клоун, этот Усик”, — отметил cryptopump007.

“Рико преподал ему классный урок в 11-м раунде”, — высказался Mhamed.

“Ха-ха, голливудский сценарий никогда не прекращается! Сначала вы прикарманиваете десятки миллионов на подстроенном, фальшивом матче, а сразу после этого активируете пропагандистский арсенал СМИ в отношении Украины, чтобы заставить сентиментальных гоев плакать.

« "Моя дочь в бомбоубежище", — но вы отрываетесь на ринге под эзотерическими логотипами элиты. Чистая эмоциональная манипуляция, чтобы отвлечь массы от реальности. Спортивная индустрия — это геополитический цирк, а среднестатистический спортивный зритель — это клоун, который платит за билеты. Подкаблучники”, — эмоционально выразился Rinus Jansen.

“Украинец оказался лгуном, вот это неожиданность! Он зарабатывает миллионы, пока дочка якобы прячется”, — саркастично отметил Evelien.

“Кроме самого Усика, нет ни одного источника про его дочь, подтверждающего его слова”, — заявил Jacob Didi.

“Это какая-то клоунада, его семья живет в Испании”, — заметил Joe Roberto.

“Рико выигрывает почти каждый раунд, а потом, словно по волшебству, Усик нокаутирует его в конце, когда тот еще стоит и в сознании, лол. Бокс — такой постановочный, отвратительный спорт”, — заявил Sba3.

“Усик всегда был одним из моих любимых боксеров, но, честно говоря, это просто смешно. Матч договорный, как и его первый бой против Даниэля Дюбуа”, — резюмировал Gedeon Mukendi.

“Без шуток, мы только что стали свидетелями крупнейшего ограбления в истории профессионального спорта, я говорю совершенно серьезно”, — отметил Cocorr.

« “Выбрав Верхувена в качестве соперника, Усик дал понять, что больше не относится к своей карьере так серьезно, как раньше. До субботнего боя он говорил о завершении карьеры. Теперь, после кошмарного выступления, тяжеловесы будут предвкушать, когда он окажется на ринге”, — заявил adam abramovitz.