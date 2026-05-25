"Усик — тотальный клоун". Мир смеется над опозорившимся украинцем - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
14:08 25.05.2026 (обновлено: 17:03 25.05.2026)

"Усик — тотальный клоун". Мир смеется над опозорившимся украинцем

Александр Говоров
Украинский боксер Александр Усик выглядел явным фаворитом в защите титула в противостоянии с не слишком медийным Рико Верхувеном, однако нидерландский спортсмен был откровенно лучше Усика на протяжении 10 раундов, а потом рефери внезапно остановил бой после 11-го раунда. Это в конечном счете спасло украинца от поражения, но явно не от всеобщего позора.

Расклады в пользу украинца

Все ставки в противостоянии Усика и Верхувена были в пользу украинского боксера, защищавшего титул в тяжелом весе по версии WBC. На деле же вышло так, что нидерландский кикбоксер был явно лучше Александра на протяжении большей части боя. Эксперты отдавали предпочтении именно Рико к началу 11-го раунда.
Дальше была мощная атака Усика, которую Верхувен с трудом, но выдержал. Тем более странными выглядело решение судей об остановке боя и подарке украинцу в виде победы.
Огромное количество болельщиков в cоциальной сети X выразили ярое несогласие с происходящим и довольно жестко высказались. Усика сильно досталось от фанатов со всего мира, некоторые из которых называли его клоуном.
"Усик оказался лгуном"

Особенно в контексте того, что сам украинец потом жаловался, что его дочь якобы находилась в бомбоубежище во время поединка. Только вот в слезливую отмазку Александра никто не поверил.
  • "Если вы понимаете, откуда родом Усик, то все предельно ясно. Нет сомнений, зачем судья это сделал. Коррупция на Украине огромная. У Верхувена не было никакой поддержки", — написал Jan. L van de Straat.
  • “Усик говорит, что его дочка пряталась в убежище во время боя. Представьте себе это, вы идете на боксерский поединок, пока ваш ребенок якобы где-то укрывается от обстрелов. Что за тотальный клоун, этот Усик”, — отметил cryptopump007.
  • “Рико преподал ему классный урок в 11-м раунде”, — высказался Mhamed.
“Ха-ха, голливудский сценарий никогда не прекращается! Сначала вы прикарманиваете десятки миллионов на подстроенном, фальшивом матче, а сразу после этого активируете пропагандистский арсенал СМИ в отношении Украины, чтобы заставить сентиментальных гоев плакать.
"Моя дочь в бомбоубежище", — но вы отрываетесь на ринге под эзотерическими логотипами элиты. Чистая эмоциональная манипуляция, чтобы отвлечь массы от реальности. Спортивная индустрия — это геополитический цирк, а среднестатистический спортивный зритель — это клоун, который платит за билеты. Подкаблучники”, — эмоционально выразился Rinus Jansen.
“Украинец оказался лгуном, вот это неожиданность! Он зарабатывает миллионы, пока дочка якобы прячется”, — саркастично отметил Evelien.
“Кроме самого Усика, нет ни одного источника про его дочь, подтверждающего его слова”, — заявил Jacob Didi.
“Это какая-то клоунада, его семья живет в Испании”, — заметил Joe Roberto.
“Рико выигрывает почти каждый раунд, а потом, словно по волшебству, Усик нокаутирует его в конце, когда тот еще стоит и в сознании, лол. Бокс — такой постановочный, отвратительный спорт”, — заявил Sba3.
“Усик всегда был одним из моих любимых боксеров, но, честно говоря, это просто смешно. Матч договорный, как и его первый бой против Даниэля Дюбуа”, — резюмировал Gedeon Mukendi.
“Без шуток, мы только что стали свидетелями крупнейшего ограбления в истории профессионального спорта, я говорю совершенно серьезно”, — отметил Cocorr.
“Выбрав Верхувена в качестве соперника, Усик дал понять, что больше не относится к своей карьере так серьезно, как раньше. До субботнего боя он говорил о завершении карьеры. Теперь, после кошмарного выступления, тяжеловесы будут предвкушать, когда он окажется на ринге”, — заявил adam abramovitz.
Экс-претендент на чемпионский титул WBC Дерек Чисора потом отметил, что считает Верхувена настоящим победителем, которого явно обокрали. Похожую позицию высказал и экс-чемпион мира Григорий Дрозд в беседе с РИА Новости. Да и многие другие звезды бокса, а также известные журналисты как минимум выражали сомнение в легитимности победы Усика. Похоже, политика сыграла в этом поединке гораздо более важную роль, чем сам спорт.
