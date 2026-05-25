Рейтинг@Mail.ru
"Это смертный приговор": в США раскрыли катастрофическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 25.05.2026 (обновлено: 04:35 25.05.2026)
"Это смертный приговор": в США раскрыли катастрофическую ошибку Зеленского

Аналитик Риттер: теракты против РФ станут смертным приговором для всей Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что удар ВСУ по общежитию в ЛНР стал фатальной ошибкой Киева, которая обернется автоматическим смертным приговором для украинского руководства и всей страны.
  • По мнению эксперта, за совершенные преступления против человечности киевский режим должен быть ликвидирован, а жители Украины оказаться перед фактом смены власти.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Удар украинской армии по студенческому общежитию в ЛНР стал фатальной ошибкой Киева, которая подписала приговор как руководству киевского режима, так и всему государству, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News.
«
"То, что украинцы здесь совершили, стало для них фатальной ошибкой. <…> Я надеюсь, что <…> однажды украинцы проснутся, осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займет место Зеленского, ждет гибель, если он продолжит идти тем же путем. <…> Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматический смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины", — подчеркнул эксперт.
Взрыв в Киеве. 24 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Наступает хаос": на Западе ужаснулись после российского удара по Киеву
Вчера, 00:55
По его словам, преступления Украины против человечности раскрыли настоящую сущность киевского режима.
«
"Я надеюсь, что каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом "Орешника" в ушах, потому что они убили невинных девушек и парней. Знаете, ведь это как раз те люди, которые должны были учить следующее поколение. <…> И они нам нужны. А украинцы целенаправленно обрекли их на смерть", — добавил Риттер.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
Накануне Минобороны сообщило, что ответом на террористические атаки ВСУ стало нанесение удара возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В ведомстве подчеркнули, что удар достиг всех целей.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Русским удалось прорваться": на Западе оценили последствия от "Орешника"
Вчера, 03:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияСкотт РиттерЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала