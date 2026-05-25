"Это смертный приговор": в США раскрыли катастрофическую ошибку Зеленского

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Удар украинской армии по студенческому общежитию в ЛНР стал фатальной ошибкой Киева, которая подписала приговор как руководству киевского режима, так и всему государству, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News.
"То, что украинцы здесь совершили, стало для них фатальной ошибкой. <…> Я надеюсь, что <…> однажды украинцы проснутся, осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займет место Зеленского, ждет гибель, если он продолжит идти тем же путем. <…> Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматический смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины", — подчеркнул эксперт.
По его словам, преступления Украины против человечности раскрыли настоящую сущность киевского режима.
"Я надеюсь, что каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом "Орешника" в ушах, потому что они убили невинных девушек и парней. Знаете, ведь это как раз те люди, которые должны были учить следующее поколение. <…> И они нам нужны. А украинцы целенаправленно обрекли их на смерть", — добавил Риттер.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
Накануне Минобороны сообщило, что ответом на террористические атаки ВСУ стало нанесение удара возмездия по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В ведомстве подчеркнули, что удар достиг всех целей.