В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим от удара ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.