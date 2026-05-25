11:39 25.05.2026 (обновлено: 14:41 25.05.2026)
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим от удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Кузнецов: пострадавшие от удара по Старобельску получают помощь в полном объеме

Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
  • Пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
  • Специалисты федеральных медицинских центров дистанционно консультируют пострадавших.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.​
Старобельск, Россия, Луганская Народная Республика, Алексей Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
