Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил повысить лимит стоимости подарков учителям до 10 тысяч рублей или до уровня МРОТ.

Сейчас подарок школьному учителю не может быть дороже трех тысяч рублей, что, по мнению Гриба, фактически подталкивает учеников и педагогов к формальному нарушению закона.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лимит стоимости подарков учителям необходимо повысить как минимум до 10 тысяч рублей или до уровня МРОТ, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко сообщил РИА Новости, что подарок школьному учителю на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей.

"Даже достаточно скромный подарок за 3 тысячи не купишь. Тем более учителю, который с тобой был все эти годы, любимому учителю. Считаю, что мы вполне можем повысить лимит до 10 тысяч или даже до одного МРОТ", - сказал Гриб

Он подчеркнул, что подарки часто приобретаются всем классом, а действующий лимит в три тысячи рублей фактически подталкивает учеников и педагогов к формальному нарушению закона, так как ограничиться допустимой суммой сложно.

"Поэтому я считаю, что лимит однозначно надо повысить на не более одного МРОТ. Учителю будет приятно принять от класса подарок, который с ним будет всю жизнь. Это часть его жизни, воспоминания", - добавил Гриб.