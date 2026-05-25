Будущий договор не позволит Ирану создать ядерное оружие, заявил Трамп - РИА Новости, 25.05.2026
13:16 25.05.2026 (обновлено: 13:21 25.05.2026)
Будущий договор не позволит Ирану создать ядерное оружие, заявил Трамп

© REUTERS / Kylie Cooper — Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что будущий договор о завершении конфликта с Ираном не позволит стране создать ядерное оружие.
  • Он подчеркнул, что новая сделка будет отличаться от предыдущего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который он считает провальным.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что будущая договоренность о завершении конфликта с Ираном не позволит стране создать ядерное оружие.
"Эта сделка (с Ираном - ред.) будет полной противоположностью провальному СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.), ...который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю подобных сделок", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года.
