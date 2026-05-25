На судне "Аррхениус" нашли две мины, рассказал капитан
13:22 25.05.2026 (обновлено: 15:10 25.05.2026)
На судне "Аррхениус" нашли две мины, рассказал капитан

Капитан "Аррхениуса" сообщил, что при осмотре судна обнаружено две мины

  • На судне «Аррхениус» были обнаружены две морские магнитные мины.
  • Мины были найдены в районе кормовой части машинного отделения при водолазном осмотре подводной части корпуса судна в порту Усть-Луга.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Капитан "Аррхениуса", на котором был предотвращен теракт, сообщил, что в ходе осмотра судна водолазы обнаружили две мины, прикрепленные в районе кормовой части машинного отделения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Придя в порт Усть-Луга, вернувшись сюда на следующую погрузку, пароход был поставлен на водолазный осмотр подводной части корпуса, и были обнаружены две мины", - сказал капитан судна Игорь Лой на видео ФСБ.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.
ПроисшествияУсть-ЛугаАнтверпенЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
