На судне "Аррхениус" нашли две мины, рассказал капитан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На судне «Аррхениус» были обнаружены две морские магнитные мины.
- Мины были найдены в районе кормовой части машинного отделения при водолазном осмотре подводной части корпуса судна в порту Усть-Луга.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Капитан "Аррхениуса", на котором был предотвращен теракт, сообщил, что в ходе осмотра судна водолазы обнаружили две мины, прикрепленные в районе кормовой части машинного отделения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, предотвращен теракт на судне "Аррхениус", прибывшем из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В подводной части корпуса судна были обнаружены морские магнитные мины.