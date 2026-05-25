На судне "Аррхениус" нашли две мины, рассказал капитан

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Капитан "Аррхениуса", на котором был предотвращен теракт, сообщил, что в ходе осмотра судна водолазы обнаружили две мины, прикрепленные в районе кормовой части машинного отделения, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.