Telegram заблокировал за сутки менее 42 тысяч групп и каналов - РИА Новости, 25.05.2026
08:51 25.05.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram заблокировал менее 42 тысяч групп и каналов за воскресенье, что стало минимальным суточным значением с 6 февраля.
  • За всю предыдущую неделю мессенджер заблокировал 524 069 групп и каналов.
  • С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 15 994 334.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Telegram по итогам воскресенья заблокировал у себя менее 42 тысячи групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 41 964 групп и каналов, что стало минимальным суточным значением с 6 февраля, когда блокировки составляли 33 924.
Суммарно за всю предыдущую неделю мессенджер заблокировал 524 069 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 8 131 тысяч.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 15 994 334, из них 84 102 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
