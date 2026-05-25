Telegram заблокировал за сутки менее 42 тысяч групп и каналов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Telegram по итогам воскресенья заблокировал у себя менее 42 тысячи групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 41 964 групп и каналов, что стало минимальным суточным значением с 6 февраля, когда блокировки составляли 33 924.

Суммарно за всю предыдущую неделю мессенджер заблокировал 524 069 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 8 131 тысяч.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 15 994 334, из них 84 102 сообществ, "связанных с терроризмом".

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.