ВСУ за сутки потеряли более 290 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 290 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Василевка, Кутузовка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Новогригоровка, Райское, Сергеевка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.