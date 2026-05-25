В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией

- Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что президенту Финляндии Александру Стуббу стоит публично скорректировать свою однозначно антироссийскую позицию, если он хочет выступить переговорщиком с Россией от ЕС.
- Карасин отметил, что из-за антироссийских заявлений в последние годы финский президент не выглядит как сторонник развития отношений с Россией.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит публично скорректировать свою однозначно антироссийскую позицию, если он хочет выступить переговорщиком с Россией от ЕС, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"У него (Стубба - ред.) в последние месяцы и годы абсолютно однозначная антироссийская позиция. Если он ее поменял, он должен публично скорректировать свою позицию, заявить о чем-то другом, обратном, тогда можно рассматривать (его в качестве кандидатуры - ред.). Сейчас как-то это звучит немножко одиозно", - сказал Карасин "Газете.Ru".
Он отметил, что из-за антироссийских заявлений в последние годы финский президент не выглядит как сторонник развития отношений с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.