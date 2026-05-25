Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 25.05.2026
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией

Карасин: Стуббу стоит изменить позицию, если он хочет быть переговорщиком с РФ

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что президенту Финляндии Александру Стуббу стоит публично скорректировать свою однозначно антироссийскую позицию, если он хочет выступить переговорщиком с Россией от ЕС.
  • Карасин отметил, что из-за антироссийских заявлений в последние годы финский президент не выглядит как сторонник развития отношений с Россией.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит публично скорректировать свою однозначно антироссийскую позицию, если он хочет выступить переговорщиком с Россией от ЕС, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Россией, если бы ему ее предложили.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Стубб заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией
24 мая, 15:57
"У него (Стубба - ред.) в последние месяцы и годы абсолютно однозначная антироссийская позиция. Если он ее поменял, он должен публично скорректировать свою позицию, заявить о чем-то другом, обратном, тогда можно рассматривать (его в качестве кандидатуры - ред.). Сейчас как-то это звучит немножко одиозно", - сказал Карасин "Газете.Ru".
Он отметил, что из-за антироссийских заявлений в последние годы финский президент не выглядит как сторонник развития отношений с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Песков заявил о готовности российской стороны к переговорам с Европой
17 мая, 13:47
 
РоссияЕвропаСовет Федерации РФГригорий КарасинАлександер СтуббПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала