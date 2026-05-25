МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал атаку украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР преднамеренным массовым убийством.
Политик назвал атаку военным преступлением и преступлением против человечества и заявил, что виновные должны понести за него ответственность.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
22 июня 2022, 17:18