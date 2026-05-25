Британский политик назвал атаку в Старобельске массовым убийством

11:38 25.05.2026
Британский политик назвал атаку по колледжу в Старобельске массовым убийством

© РИА Новости / Евгений Биятов
На месте трагедии в Старобельске. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал атаку украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР преднамеренным массовым убийством.
"Этот удар по общежитию был чрезвычайно точным. Я думаю, он был полностью намеренным. Они намеренно атаковали детей в этом общежитии. Это бы намеренный акт массового убийства", - сказал Гэллоуэй, заявления которого транслировал телеканал RT.
Политик назвал атаку военным преступлением и преступлением против человечества и заявил, что виновные должны понести за него ответственность.
"Кто знает, кто наводил цель? Мои подозрения очевидны по моей позиции. Что я знаю, так это то, что много ударов по гражданским целям в России направляются иностранными руками, руками НАТО. НАТО по шею в крови этих школьниц и крови этих студентов", - заключил политик.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
В миреЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияСтаробельскДжордж ГэллоуэйЛеонид ПасечникНАТОВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
