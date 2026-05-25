Восемь пострадавших в Старобельске остаются в больницах в ЛНР - РИА Новости, 25.05.2026
10:56 25.05.2026 (обновлено: 11:12 25.05.2026)
Восемь пострадавших в Старобельске остаются в больницах в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Вид из окна комнаты общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются восемь пострадавших в Старобельске, состояние одного остается крайне тяжелым, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются 8 пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что трое пострадавших в Старобельске находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
