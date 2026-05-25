Восемь пострадавших в Старобельске остаются в больницах в ЛНР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются восемь пострадавших в Старобельске, состояние одного остается крайне тяжелым, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.