Сомов взял серебро "Игр на стероидах" на стометровке брассом

Также Сомов принял участие в заплыве на 50 метров на спине, где занял третье место с результатом 27,21. Первым также стал Миллер (26,55), вторым - Лима (26,98).

В заплыве на 50 метров вольным стилем был показан результат выше мирового рекорда. Победителем стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который преодолел дистанцию за 20,81 секунды, превзойдя официальный рекорд мира (20,88) австралийца Кэмерона Макэвоя. 32-летний чемпион Европы 2024 года Голомеев получит 250 тысяч долларов как победитель заплыва и 1 миллион долларов за мировой рекорд, который является единственным на этих соревнованиях во всех видах спорта. На "Играх на стероидах" пловцы могут использовать запрещенные на официальных соревнованиях комбинезоны из полиуретана и прорезиненных материалов.