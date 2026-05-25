08:41 25.05.2026

Сомов взял серебро "Игр на стероидах" на стометровке брассом

© Фото : Соцсети Сомова
Евгений Сомов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский пловец Евгений Сомов занял второе место в заплыве на 100 метров брассом на «Играх на стероидах» с результатом 59,61 секунды.
  • В заплыве на 50 метров вольным стилем греческий пловец Кристиан Голомеев преодолел дистанцию за 20,81 секунды, превзойдя официальный рекорд мира.
  • Сомов также принял участие в заплыве на 50 метров на спине, где занял третье место с результатом 27,21.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский пловец Евгений Сомов занял второе место в заплыве на 100 метров брассом на "Играх на стероидах" (Enhanced Games).
Первые в истории "Игры на стероидах" проходят в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Проживающий в США Сомов вошел в число участников соревнований.
В заплыве на 100 метров брассом он занял второе место, преодолев дистанцию за 59,61 секунды. Первым стал американец Коди Миллер (59,47). Третье место занял представитель Бразилии Фелипе Лима (1.01,94).
Также Сомов принял участие в заплыве на 50 метров на спине, где занял третье место с результатом 27,21. Первым также стал Миллер (26,55), вторым - Лима (26,98).
В заплыве на 50 метров вольным стилем был показан результат выше мирового рекорда. Победителем стал греческий пловец Кристиан Голомеев, который преодолел дистанцию за 20,81 секунды, превзойдя официальный рекорд мира (20,88) австралийца Кэмерона Макэвоя. 32-летний чемпион Европы 2024 года Голомеев получит 250 тысяч долларов как победитель заплыва и 1 миллион долларов за мировой рекорд, который является единственным на этих соревнованиях во всех видах спорта. На "Играх на стероидах" пловцы могут использовать запрещенные на официальных соревнованиях комбинезоны из полиуретана и прорезиненных материалов.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Был единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Там он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на стометровке брассом.
