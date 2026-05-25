Солнечная активность восстановилась после затишья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солнечная активность восстановилась после относительного затишья.
- Зафиксированы крупные выбросы плазмы, преимущественно из пятен на обратной стороне Солнца.
- Выбросы плазмы пока не направлены на Землю и не представляют угрозы для нее.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Солнечная активность восстановилась после относительного затишья, зафиксированы крупные выбросы плазмы, пока - не в направлении Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В течение прошедших выходных, по данным лаборатории, на Солнце были зафиксированы массовые выбросы плазмы, преимущественно, из пятен на обратной стороне звезды.
"Угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после двух-трехнедельного относительного затишья", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Кроме того, как рассказали ученые, часть крупных пятен уже вышли с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле, но пока не проявляют активности. Имеется относительно низкая вероятность, что оказавшиеся в поле зрения Земли центры представляют собой "обломки без энергии".
