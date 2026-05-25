Рейтинг@Mail.ru
Солнечная активность восстановилась после затишья - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 25.05.2026
Солнечная активность восстановилась после затишья

Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце

© Фото : NASA/SDOСолнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : NASA/SDO
Солнечная активность. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнечная активность восстановилась после относительного затишья.
  • Зафиксированы крупные выбросы плазмы, преимущественно из пятен на обратной стороне Солнца.
  • Выбросы плазмы пока не направлены на Землю и не представляют угрозы для нее.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Солнечная активность восстановилась после относительного затишья, зафиксированы крупные выбросы плазмы, пока - не в направлении Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В течение прошедших выходных, по данным лаборатории, на Солнце были зафиксированы массовые выбросы плазмы, преимущественно, из пятен на обратной стороне звезды.
"Угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после двух-трехнедельного относительного затишья", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Кроме того, как рассказали ученые, часть крупных пятен уже вышли с обратной стороны Солнца на обращенную к Земле, но пока не проявляют активности. Имеется относительно низкая вероятность, что оказавшиеся в поле зрения Земли центры представляют собой "обломки без энергии".
Комплекс пятен исчез с Солнца - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
23 января, 10:44
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала