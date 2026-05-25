Польская теннисистка Швентек стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу в первом раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Швентек (3-й номер посева) обыграла австралийку Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час.
В следующем раунде третья ракетка мира сыграет с чешкой Сарой Бейлек.
В другом матче первого круга итальянка Жасмин Паолини (13) обыграла украинку Даяну Ястремскую - 7:5, 6:3.