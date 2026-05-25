Шубенков признался, что обсуждал участие в "Играх на стероидах" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
22:11 25.05.2026
Шубенков признался, что обсуждал участие в "Играх на стероидах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что обсуждал с менеджментом Enhanced Games («Игр на стероидах») свое участие в этих соревнованиях.
  • Первые в истории «Игры на стероидах», где участникам было разрешено принимать любые препараты для улучшения результатов, состоялись в Лас-Вегасе 24 мая.
  • Шубенков в итоге не принял участия в «Играх на стероидах», оценив риски.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал РИА Новости, что обсуждал с менеджментом Enhanced Games ("Игр на стероидах") свое участие в этих соревнованиях.
Первые в истории "Игры на стероидах", где участникам было разрешено принимать любые препараты для улучшения результатов, состоялись в Лас-Вегасе 24 мая. В них принял участие российский пловец Евгений Сомов, завоевавший серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке этим же стилем. Соревнования по легкой атлетике включали в себя забеги на 100 метров. У мужчин только один участник выбежал из 10 секунд, а у женщин только одна спортсменка - из 11. Изначально планировался старт и барьеристов-спринтеров, но в итоге он не состоялся.
"Начну с того, что раскрою карты: я звонил после прошлогоднего сезона (бывшему вице-президенту Enhanced Games по связям со спортсменами) Тиму Фелану и разговаривал с ним о возможности своего участия в этих соревнованиях, - рассказал Шубенков. - У нас состоялась классная плодотворная беседа, и он сказал, что его в этом роль, как он себе ее обозначил – сделать прикольный крутой старт, чтобы у легкоатлетов была еще одна возможность заработать. Тогда же я узнал про возможность, что на эти Игры можно заявляться, но ничего не принимать. Но в итоге я никуда не поехал, оценив риски, и правильно сделал".
За мировой рекорд на этом турнире организаторы пообещали выплатить один миллион долларов, за победу - 250 тысяч долларов. "Очень рад за спортсменов, которые за очень средненькие результаты заработали весьма неплохие деньги, - продолжил собеседник агентства. - Надеюсь, что все получится не как с Grand Slam Track (американская профессиональная легкоатлетическая лига, обанкротившаяся в декабре 2025 года – прим. ред.), и они эти деньги все-таки увидят – или на своих счетах, или в чемоданах, там уже они разберутся. Мораль же для всех остальных – хороший результат складывается из множества факторов. Правильный спортсмен, правильное время, правильная подготовка и правильная "фарма" в том числе. И все получится".
По мнению легкоатлета, неудача первых "стероидных Игр" не означает крах этого проекта. "По факту самыми допинговыми играми остаются у нас Олимпийские игры, хотя, наверное, это немножко грустный вывод, в это верить совсем не хочется. На Enhanced Games же нормальных спортсменов привлечь не получилось. Получится ли привлечь на Игры номер два, три и так далее – зависит от инвесторов. Если люди будут готовы вкладывать и дальше в этот бизнес – может быть, и да", - заключил Шубенков.
