Самсонова проиграла 170-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом раунде Открытого чемпионата Франции проиграла представительнице Швейцарии Джил Тайхман, 170-й ракетке мира.

Самсоновой 27 лет. В 2025 году она дошла на "Ролан Гаррос" до четвертого раунда.