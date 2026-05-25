Самсонова проиграла 170-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом раунде Открытого чемпионата Франции проиграла представительнице Швейцарии Джил Тайхман, 170-й ракетке мира.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу швейцарской теннисистки. Самсонова была посеяна на турнире под 20-м номером, спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.
Во втором раунде Тайхман сыграет против польки Магдалены Френх.
Самсоновой 27 лет. В 2025 году она дошла на "Ролан Гаррос" до четвертого раунда.
