Рейтинг@Mail.ru
Сафиуллин не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:02 25.05.2026
Сафиуллин не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос"

Сафиуллин уступил Рууду и не вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети СафиуллинаРоман Сафиуллин
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Соцсети Сафиуллина
Роман Сафиуллин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил Касперу Рууду в первом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2 в пользу Каспера Рууда.
  • Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил норвежцу Касперу Рууду в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2 в пользу посеянного под 15-м номером Рууда. Спортсмены провели на корте 3 часа 56 минут.
Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Шелтон стартовал с победы на "Ролан Гаррос"
Вчера, 21:35
По ходу третьего сета Сафиуллин отыграл пять матчболов и смог завершить партию в свою пользу. В начале четвертого сета норвежец взял медицинский тайм-аут. Перед пятым сетом медицинская помощь потребовалась уже обоим игрокам. Температура в Париже в понедельник превышает 30 градусов.
Сафиуллин пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" через квалификацию. Его лучшим результатом является выход во второй раунд турнира. Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.
Результаты других матчей дня:
Фрэнсис Тиафо (США, 19-й номер посева) - Элиот Спиццирри (США) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3;
Александар Ковачевич (США) - Рафаэль Ходар (Испания, 27) - 1:6, 0:6, 4:6;
Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Иржи Легечка (Чехия, 12) - 6:3, 7:6 (7:3), 6:3;
Артур Риндеркнеш (Франция, 22) - Юрий Родионов (Австрия) - 7:6 (7:5), 6:2, 6:3.
Бол-герл стало плохо во время матча россиянина Андрея Рублева на Ролан Гаррос - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Бол-герл чуть не упала в обморок в матче "Ролан Гаррос" с участием Рублева
Вчера, 21:13
 
ТеннисСпортРолан ГарросКаспер РуудФрэнсис ТиафоРоман Сафиуллин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала