Сафиуллин не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил норвежцу Касперу Рууду в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Сафиуллин пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" через квалификацию. Его лучшим результатом является выход во второй раунд турнира. Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.