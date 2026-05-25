Сафиуллин не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил норвежцу Касперу Рууду в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 0:6, 6:2 в пользу посеянного под 15-м номером Рууда. Спортсмены провели на корте 3 часа 56 минут.
Сафиуллин пробился в основную сетку "Ролан Гаррос" через квалификацию. Его лучшим результатом является выход во второй раунд турнира. Следующим соперником Рууда станет серб Хамад Меджедович.
Результаты других матчей дня:
Фрэнсис Тиафо (США, 19-й номер посева) - Элиот Спиццирри (США) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3;
Александар Ковачевич (США) - Рафаэль Ходар (Испания, 27) - 1:6, 0:6, 4:6;
Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Иржи Легечка (Чехия, 12) - 6:3, 7:6 (7:3), 6:3;
Артур Риндеркнеш (Франция, 22) - Юрий Родионов (Австрия) - 7:6 (7:5), 6:2, 6:3.