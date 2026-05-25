Рублев стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В матче первого круга посеянный под 11-м номером Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе (31-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 38 минут.