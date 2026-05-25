Рублев стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.
- В матче первого круга Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого круга посеянный под 11-м номером Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе (31-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 38 минут.
25 мая 2026 • начало в 17:25

Во втором круге Рублев, 13-я ракетка мира, сыграет с аргентинцем Камило Уго Карабельей (59-е место в рейтинге ATP). В прошлом году россиянин дошел до четвертого раунда "Ролан Гаррос".