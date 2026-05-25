Рейтинг@Mail.ru
Бренды из Москвы и Красноярского края прошли сертификацию от РЭЦ - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 25.05.2026
Бренды из Москвы и Красноярского края прошли сертификацию от РЭЦ

Бренды из Москвы и Красноярского края прошли сертификацию "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бренды из Москвы и Красноярского края успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Предприятия из Москвы и Красноярского края успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции и ее экспортный потенциал. Статус надежных поставщиков официально подтвердили компания по производству оборудования для ресторанов и кафе ООО "Трапеза", машиностроительное предприятие ООО "Визува" и производитель технологичной мебели ИП Герасин К.М.", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Девушки изучают графики - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
РЭЦ: креативным индустриям ДВФО важно масштабироваться через экспорт
22 мая, 13:04
Для предпринимателя из Москвы с инновационными столами-трансформерами сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" позволит успешно продвигать свой бренд на международных рынках. "Для нас это знак доверия и подтверждение качества российского производства. Наличие сертификата позволит активнее участвовать в международных выставках и деловых миссиях, а также получить дополнительную маркетинговую поддержку - участие в форумах, профильных мероприятиях и медийных проектах. Благодаря комплексным мерам поддержки экспорта от РЭЦ производственные компании могут увереннее инвестировать в развитие, модернизацию и международное продвижение", - комментирует основатель и директор предприятия Кирилл Герасин.
ООО "Визува" из Красноярского края, создающее экстремальную технику, также оценило преимущества инструментов РЭЦ. По словам генерального директора и соучредителя компании Игоря Китаева, знак "Сделано в России" по направлению "Уникальность" дает "зеленый свет" на зарубежных рынках: теперь для иностранных заказчиков это не просто частный стартап, а признанный государством бренд, гарантирующий уникальные технические характеристики и высокое качество сборки.
Благодаря аналогичной пройденной сертификации РЭЦ по направлению "Уникальность" московский производитель оборудования для кафе и ресторанов ООО "Трапеза" обретает узнаваемость за пределами РФ и уверенность в завтрашнем дне. Президент компании Михаил Корин отмечает, что знак "Сделано в России" усиливает имидж предприятия, способствует повышению доверия к бренду и подтверждает качество товара.
Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Сервис "Профессионалы экспорта" помогает с внешнеторговыми контрактами
22 мая, 12:40
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)МоскваКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала