Бренды из Москвы и Красноярского края прошли сертификацию от РЭЦ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бренды из Москвы и Красноярского края успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Предприятия из Москвы и Красноярского края успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции и ее экспортный потенциал. Статус надежных поставщиков официально подтвердили компания по производству оборудования для ресторанов и кафе ООО "Трапеза", машиностроительное предприятие ООО "Визува" и производитель технологичной мебели ИП Герасин К.М.", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Для предпринимателя из Москвы с инновационными столами-трансформерами сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" позволит успешно продвигать свой бренд на международных рынках. "Для нас это знак доверия и подтверждение качества российского производства. Наличие сертификата позволит активнее участвовать в международных выставках и деловых миссиях, а также получить дополнительную маркетинговую поддержку - участие в форумах, профильных мероприятиях и медийных проектах. Благодаря комплексным мерам поддержки экспорта от РЭЦ производственные компании могут увереннее инвестировать в развитие, модернизацию и международное продвижение", - комментирует основатель и директор предприятия Кирилл Герасин.

ООО "Визува" из Красноярского края, создающее экстремальную технику, также оценило преимущества инструментов РЭЦ. По словам генерального директора и соучредителя компании Игоря Китаева, знак "Сделано в России" по направлению "Уникальность" дает "зеленый свет" на зарубежных рынках: теперь для иностранных заказчиков это не просто частный стартап, а признанный государством бренд, гарантирующий уникальные технические характеристики и высокое качество сборки.

Благодаря аналогичной пройденной сертификации РЭЦ по направлению "Уникальность" московский производитель оборудования для кафе и ресторанов ООО "Трапеза" обретает узнаваемость за пределами РФ и уверенность в завтрашнем дне. Президент компании Михаил Корин отмечает, что знак "Сделано в России" усиливает имидж предприятия, способствует повышению доверия к бренду и подтверждает качество товара.

Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.