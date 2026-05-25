Путин поприветствовал участников Российско-Китайских летних игр - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
19:58 25.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Х Российско-Китайских молодежных летних игр.
  • Он отметил, что игры укрепили объединительный, созидательный и просветительский потенциал и стали праздником спорта, молодости и общения.
  • Российский лидер подчеркнул, что проведение игр отражает дружественные отношения между народами России и Китая и является важной составляющей гуманитарного взаимодействия двух государств.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Х Российско-Китайских молодежных летних игр, отметив, что международный проект, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой праздник спорта, молодости, творческого и делового общения.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на юбилейных, Х Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходят в самом западном регионе России - Калининградской области, отмечающей в нынешнем году свое 80-летие", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения", - сказано в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что проведение игр в полной мере отражает традиционно партнерские, дружественные отношения между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, стало важной составляющей гуманитарного взаимодействия двух государств.
"Убежден, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов, предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с неповторимой природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры", - добавил Путин.
Встречи послужат укреплению доверия и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран, расширению личных контактов, заключил глава государства.
Путин 20 мая во время официального визита в КНР назвал Российско-Китайские игры ярким событием и отличной возможностью заявить о себе для многих талантливых атлетов.
