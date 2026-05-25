Путин подписал закон о назначении министров спорта в регионах

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о согласовании с министерством спорта РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.