Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о статусе представительств - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 25.05.2026
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о статусе представительств

Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о статусе представительств МВД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о правовом статусе представительств.
  • В Душанбе откроется представительство МВД России, а в Москве — представительства МВД Таджикистана и министерства труда, миграции и занятости населения республики.
  • Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности и миграции.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что в целях укрепления двустороннего взаимодействия в сферах внутренних дел и миграции российская сторона открывает в Душанбе представительство МВД России. Кроме того, в Москве появятся представительство МВД Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики.
Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции.
Паспорт гражданина Таджикистана - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Член СПЧ назвал плюсы соглашения России и Таджикистана в сфере миграции
6 мая, 18:13
 
РоссияТаджикистанДушанбеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала