Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о статусе представительств

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что в целях укрепления двустороннего взаимодействия в сферах внутренних дел и миграции российская сторона открывает в Душанбе представительство МВД России. Кроме того, в Москве появятся представительство МВД Таджикистана и представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики.
Соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере миграции.