Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о статусе представительств

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.