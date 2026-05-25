Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 25.05.2026
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана.
  • В поздравительном письме он отметил успехи Азербайджана в экономической и социальной сферах, а также дружественные и союзнические отношения между Москвой и Баку.
  • Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Россией и Азербайджаном.
БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, сообщает пресс-служба Алиева.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене", - говорится в поздравительном письме Путина, адресованному Алиеву.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета AZAL
15 апреля, 15:08
В письме отмечается, что Москва придает большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии ", - говорится в письме.
Путин также пожелал Алиеву здоровья и успехов, а азербайджанским гражданам - благополучия и процветания.
День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
11 марта, 12:46
 
АзербайджанИльхам АлиевРоссияВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала