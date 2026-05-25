Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, сообщает пресс-служба Алиева.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене", - говорится в поздравительном письме Путина, адресованному Алиеву.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии ", - говорится в письме.
Путин также пожелал Алиеву здоровья и успехов, а азербайджанским гражданам - благополучия и процветания.
День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.