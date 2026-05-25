Путин обсудит с Токаевым совместное участие в форуме в Омске - РИА Новости, 25.05.2026
14:09 25.05.2026
Путин обсудит с Токаевым совместное участие в форуме в Омске

Путин обсудит с Токаевым совместное участие в форуме России и Казахстана в Омске

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пообещал обсудить с Касым-Жомартом Токаевым совместное участие в межрегиональном форуме РФ и Казахстана в Омске.
  • Президент Казахстана поддерживает все такие начинания, добавил российский президент.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым совместное участие в межрегиональном форуме РФ и Казахстана в Омске в этом году.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона пригласил Путина принять участие в межрегиональном форуме России и Казахстана в Омске и предложил обсудить возможность очного участия с Токаевым, если посчитает нужным.
«
"Мы обсудим. Но я знаю, что президент Казахстана поддерживает все такие начинания. Поговорим, хорошая идея", - сказал Путин во время встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан
Вчера, 13:07
 
КазахстанРоссияОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВиталий Хоценко
 
 
