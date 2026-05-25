Путин обсудит с Токаевым совместное участие в форуме в Омске

- Владимир Путин пообещал обсудить с Касым-Жомартом Токаевым совместное участие в межрегиональном форуме РФ и Казахстана в Омске.
- Президент Казахстана поддерживает все такие начинания, добавил российский президент.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым совместное участие в межрегиональном форуме РФ и Казахстана в Омске в этом году.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона пригласил Путина принять участие в межрегиональном форуме России и Казахстана в Омске и предложил обсудить возможность очного участия с Токаевым, если посчитает нужным.
"Мы обсудим. Но я знаю, что президент Казахстана поддерживает все такие начинания. Поговорим, хорошая идея", - сказал Путин во время встречи.