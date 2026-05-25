Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан
13:07 25.05.2026
Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

Песков: Путин посетит Казахстан с государственным визитом на этой неделе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Казахстан с государственным визитом, в пятницу в Астане состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин отправится в Астану на этой неделе, это будет государственный визит. И после этого целый день в пятницу главы государств и правительств посвятят тематике ЕАЭС, состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Ранее пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что российский лидер посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом.
КазахстанРоссияАстанаДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
