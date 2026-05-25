Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, сообщил Песков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в понедельник работает в Кремле, отметил Песков.
"Продолжается подготовка и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ). Было соответствующее приветствие президента уже опубликовано, текст доступен", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.