Путин уверен, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать сотрудничеству - РИА Новости, 25.05.2026
12:08 25.05.2026 (обновлено: 12:11 25.05.2026)
Путин уверен, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать сотрудничеству

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.
  • В телеграмме Путин отметил, что дискуссии на форуме будут способствовать выработке новых эффективных решений в различных сферах экономической и социальной жизни.
  • Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.
Соответствующая телеграмма участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что ваши традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета, в целом будут работать на благо наших государств и народов, содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
