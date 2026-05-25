Путин уверен, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать сотрудничеству

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.
- В телеграмме Путин отметил, что дискуссии на форуме будут способствовать выработке новых эффективных решений в различных сферах экономической и социальной жизни.
- Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа ПМЭФ-2026 будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности.
Соответствующая телеграмма участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что ваши традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета, в целом будут работать на благо наших государств и народов, содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Три саудовских министра станут гостями ПМЭФ
Вчера, 02:37