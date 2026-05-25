Путин приветствовал участников суперфинала соревнований юных хоккеистов - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
17.03.2022
10:23 25.05.2026
Путин приветствовал участников суперфинала соревнований юных хоккеистов

Путин: многие из участников "Золотой шайбы" вписали страницы в историю хоккея

  • Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба".
  • Он отметил, что многие участники соревнований вписали свои страницы в историю российского хоккея и прославились на международном уровне.
  • Президент выразил уверенность в дальнейшем развитии турнира и привлечении новых участников.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многие из участников соревнований "Золотая шайба" вписали страницы в историю российского хоккея и прославились на международном уровне, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов.
"Многие из них (участников) вписали свои страницы в легендарную летопись побед отечественного хоккея, прославились яркими триумфами на крупнейших международных соревнованиях, Олимпийских играх", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что стартовавший 80 лет назад первый чемпионат нашей страны по хоккею внес созидательный вклад в развитие этого вида спорта.
Глава государства добавил, что турнир завоевал признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.
"Уверен, что ваше движение и впредь будет развиваться, привлекать под свои знамена новых участников", - заключил президент.
