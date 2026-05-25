Российский пловец отметил положительный эффект "Олимпиады на стероидах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер Олимпийских игр в Токио пловец Александр Красных заявил РИА Новости, что Enhanced Games, где разрешено употребление допинга, не оправдали ожиданий: проект оказался сырым и похожим на школьный бассейн, а фантазии о том, что допинг способен творить чудеса, разбились о реальность, поскольку ни невероятных результатов, ни новых звезд зрители так и не увидели.

Он рассказал, что от турнира ждал большего. "Вероятно, впечатлившись призовыми, я представил себе медийно-раскрученный проект с невероятным продакшеном. Но тут все больше смахивает на школьный бассейн на четыре дорожки и блэкаут-шторы", - добавил Красных.

"Что касается результата - сказать сложно. После мирового рекорда Макэвоя, результат которого превзошел Голомеев, организаторам "допинг-игр" для поддержания своей легенды нужно было что-то активно предпринимать. Нужен был хоть маленький, но прорыв. И его сделали. Свято верить видеоанализу я не могу, но наблюдения интересные. Разбирать дальше можно долго и много. И наверняка этих разборов уже полно. Тут можно поговорить и о гидриках, и о непосредственном исполнителе, и про "если бы да как бы". Но нужно ли? Сам я участвовать бы не стал", - заключил Красных.