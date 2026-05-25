Российский пловец отметил положительный эффект "Олимпиады на стероидах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Призер Олимпийских игр в Токио пловец Александр Красных заявил, что соревнования Enhanced Games, где разрешено употребление допинга, не оправдали ожиданий.
- На прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games единственный представитель России, пловец Евгений Сомов, завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом.
- Возникли споры о «мировом рекорде» греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем из-за возможных манипуляций с секундомером и использования полиуретанового костюма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер Олимпийских игр в Токио пловец Александр Красных заявил РИА Новости, что Enhanced Games, где разрешено употребление допинга, не оправдали ожиданий: проект оказался сырым и похожим на школьный бассейн, а фантазии о том, что допинг способен творить чудеса, разбились о реальность, поскольку ни невероятных результатов, ни новых звезд зрители так и не увидели.
На прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games единственный представитель России, пловец Евгений Сомов, завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом. Главный скандал турнира связан с "мировым рекордом" греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем (20,81 секунды), вокруг которого возникли споры о полиуретановом костюме и возможных манипуляциях с секундомером.
"Для себя я отметил возможный положительный эффект для классического, чистого спорта от создания таких соревнований - на фоне противостояния идей. Ежегодно после каждого крупного старта возникают разговоры про допинг и запредельные результаты из-за него. И мы все воспринимали допинг как чудо-таблетку, от которой результаты полетят вверх. Теперь же мы увидели, что эти фантазии так и остались фантазиями в пользу бедных. Ни космоса, ни новых звезд мы не увидели", - сказал Красных.
Он рассказал, что от турнира ждал большего. "Вероятно, впечатлившись призовыми, я представил себе медийно-раскрученный проект с невероятным продакшеном. Но тут все больше смахивает на школьный бассейн на четыре дорожки и блэкаут-шторы", - добавил Красных.
"Что касается результата - сказать сложно. После мирового рекорда Макэвоя, результат которого превзошел Голомеев, организаторам "допинг-игр" для поддержания своей легенды нужно было что-то активно предпринимать. Нужен был хоть маленький, но прорыв. И его сделали. Свято верить видеоанализу я не могу, но наблюдения интересные. Разбирать дальше можно долго и много. И наверняка этих разборов уже полно. Тут можно поговорить и о гидриках, и о непосредственном исполнителе, и про "если бы да как бы". Но нужно ли? Сам я участвовать бы не стал", - заключил Красных.