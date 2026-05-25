Правкомиссия одобрила проект о поддержке "Почты России"

В конце марта Минцифры РФ сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизацию почтовой отрасли. Законопроект предусматривает получение квитанций за ЖКУ на "Госуслугах", продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях и другое.