Правкомиссия одобрила проект о поддержке "Почты России"
17:17 25.05.2026 (обновлено: 17:35 25.05.2026)

Правкомиссия одобрила проект о поддержке "Почты России"

Отделение Почты России
Отделение Почты России. Архивное фото
  • Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о поддержке "Почты России".
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Законопроект о поддержке "Почты России" был поддержан на правкомиссии по законопроектной деятельности, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Законопроект о "Почте" прошел комиссию, был поддержан на комиссии по законопроектной деятельности, поэтому мы ждем рассмотрения на правительстве и вносим уже в Думу", - сказал он на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Форума тружеников села.
В феврале Шадаев заявил, что министерство готовит законопроект, направленный на обеспечение "Почты России" стабильными источниками генерации доходов, он содержит более 10 мер. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что власти РФ выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений "Почты".
В конце марта Минцифры РФ сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизацию почтовой отрасли. Законопроект предусматривает получение квитанций за ЖКУ на "Госуслугах", продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях и другое.
Выручка "Почты России" по МСФО в прошлом году выросла на 0,1% по сравнению с 2024 годом и составила 229,8 миллиарда рублей.
