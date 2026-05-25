Три саудовских министра станут гостями ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три министра правительства Саудовской Аравии примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 3–6 июня.
- Саудовская Аравия станет страной — почетным гостем ПМЭФ в этом году.
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Три министра правительства Саудовской Аравии примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 3-6 июня, сообщается в полученном РИА Новости документе к форуму Союза торговых палат королевства.
"Среди высокопоставленных участников саудовской делегации министр энергетики - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль-Хурейф и министр инвестиций Фахд ас-Сейф", - отмечается в документе.
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию
15 января, 16:53
Кроме того, с саудовской стороны в форуме примут участие глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани и генеральный секретарь Союза торговых палат Саудовской Аравии Султан аль-Мусаллем.
Согласно программе саудовского участия, в день открытия ПМЭФ запланировано заседание российско-саудовского делового совета, а на следующий день ожидается встреча между главой минэнерго королевства и вице-премьером Александром Новаком.
Саудовская Аравия станет страной - почетным гостем форума в этом году.
В 2025 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией достиг 3,3 миллиарда долларов, при этом 98% составил экспорт товаров из России в королевство. Инвестиции РФ в королевство с 2020 по 2024 годы выросли больше чем в три раза - до 332 миллионов риалов в год (свыше 92 миллионов долларов).