Песков не будет передавать Путину слова Звягинцева о СВО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет передавать главе государства Владимиру Путину слова режиссера Андрея Звягинцева о специальной военной операции на Украине, сказанные в Каннах.
Фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" завоевал Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Режиссер выступил с речью о специальной военной операции и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
"Я, по крайней мере, не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать", - ответил Песков на вопрос о том, передали ли Путину слова Звягинцева.
Песков отметил, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, поэтому у него нет права голоса по теме спецоперации.