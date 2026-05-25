Песков не будет передавать Путину слова Звягинцева о СВО - РИА Новости, 25.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:34 25.05.2026
Песков не будет передавать Путину слова Звягинцева о СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет передавать Владимиру Путину слова Андрея Звягинцева о специальной военной операции.
  • Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» завоевал Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля, и режиссер выступил с речью о специальной военной операции.
  • Песков отметил, что у Звягинцева нет права голоса по теме спецоперации, так как тот никогда не осуждал действия киевского режима на Донбассе.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не будет передавать главе государства Владимиру Путину слова режиссера Андрея Звягинцева о специальной военной операции на Украине, сказанные в Каннах.
Фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" завоевал Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Режиссер выступил с речью о специальной военной операции и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
"Я, по крайней мере, не буду это делать. Не думаю, что кто-то будет это делать", - ответил Песков на вопрос о том, передали ли Путину слова Звягинцева.
Песков отметил, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, поэтому у него нет права голоса по теме спецоперации.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКанныАндрей ЗвягинцевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
